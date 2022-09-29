"Сможем ли мы себя уважать?": Жумангарин о предложениях закрыть границу с Россией

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах сената высказался о предложениях закрыть границу с Россией и заверил, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин сообщил, что, если брать количество россиян, которое приехало в Казахстан, в соотношении с количеством населения Казахстана - это "доли процента".

"На продовольственную безопасность это никаким образом не влияет. Могут быть какие-то региональные диспропорции, но мы сейчас решаем эти вопросы. Вчера я провел совещание с госорганами, с правоохранительными органами", - добавил министр.

При этом, он отметил, что не в его компетенции принятие решений о закрытии границ с Россией.

"Я не тот чиновник, который занимается вопросами границы. 40% нашего товарооборота идет из России, эти люди приехали из России.

Это братский народ. Люди попали в тяжелую ситуацию. Когда-то 80 лет назад наши деды вместе стояли на фронте, и сейчас мы должны им сказать: "Границы закрыты, не приезжайте"? После этого как мы будет выглядеть? Сможем ли себя уважать?

Это национальная сущность нас как нации, мы - дружелюбный гостеприимный народ. В свое время мы 100 народов приняли на своей территории", - резюмировал Жумангарин.

Сегодня министр также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с российской стороной, чтобы организовать на границе "зеленый" коридор для казахстанских автомобилей - ранее казахстанцы жаловались, что не могут попасть домой и вынуждены по несколько суток стоять в очередях на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990197-smozhem-li-my-sebya-uvazhat-zhumangarin-o-predlozheniyah-zakryt-granitsu-s-rossiey/