Российское МВД развернет мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией

Флаг Грузии. Иллюстративное фото: Pexels

На КПП "Верхний Ларс", который расположен на границе России и Грузии, российской стороной будет развернут мобилизационный пункт. Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД по Республике Северная Осетия.

В ведомстве рассказали, что из-за увеличивающегося притока граждан ситуация на границе остается "крайне напряженной". Поэтому было решено предпринять дополнительные меры, необходимые для обеспечения безопасности граждан, в том числе развертывание мобилизационного пункта.

"Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - гласит сообщение.

Ранее в правительстве Грузии предположили, что страна может закрыть границу для россиян с 26 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989813-rossiyskoe-mvd-razvernet-mobilizatsionnyy-punkt-voenkomata-na-granitse-s-gruziey/