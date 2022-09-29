Глава МВД Финляндии упала в обморок во время брифинга по "Северным потокам"

Глава МВД Финляндии упала в обморок. Кадр из видео: Twitter/Abshibek Jha

Министр внутренних дел Латвии упала в обморок во время брифинга по ситуации вокруг "Северных потоков". Позже она сообщила в своем Twitter, что ее состояние в порядке.

Как пишет РБК, на брифинге обсуждались вопросы внешней политики, а также ситуация вокруг двух газопроводов "Северный поток-1", "Северный поток-2".

На кадрах распространенного в Сети видеоролика видно, как двое помощников помогают Микконен подняться. Инцидент произошел вечером 28 сентября.

"Мне пришлось покинуть брифинг Госсовета из-за обморока. Сейчас я в порядке", - пишет Микконен.

Напомним, 26 сентября было зафиксировало резкое падение давления в нитке А газопровода "Северный поток-2", маршрут которого проходит вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря. Перед этим диспетчерами центра управления было замечено падение давления на обеих нитках газопровода.

Глава Минобороны Латвии назвал инцидент диверсией, а глава МИД Швеции предположила, что утечка газа на "Северных потоках" связана со взрывами.

Тем временем СМИ сообщают, что газопроводы могут остановить навсегда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990136-glava-mvd-finlyandii-upala-v-obmorok-vo-vremya-brifinga-po-severnym-potokam/