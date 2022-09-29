СМИ: Газопроводы "Северный поток" могут выйти из строя навсегда

Место утечки на газопроводе "Северный поток-2" в Дании. Фото: Danish Defence/Anadolu Agency via Getty Images

Немецкие специалисты считают, что если трубы газопровода "Северный поток" и "Северный поток-2" оперативно не отремонтировать, то они могут навсегда остаться непригодными для использования, передает РБК со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Источники в правительственных кругах сообщили изданию, что, по данным экспертов, если внутрь труб попадет много морской воды, это спровоцирует появление коррозии. И тогда трубопроводы придут в негодность.

Спецслужбы Германии и Еврокомиссия ведут расследование инцидента и считают, что газопроводы пострадали в результате саботажа. Специалисты изучают спутниковые снимки местности перед предполагаемыми взрывами, чтобы выяснить, какие суда там находились.

Напомним, ранее диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Также в ночь на понедельник было зафиксировано резкое падение давления в нитке А трубопровода "Северный поток-2", маршрут которого идет вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что считает инцидент с утечкой газа на газопроводе "Северный поток" диверсией. Он призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде тоже заявила, что инцидент с утечкой газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел из-за взрывов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990134-smi-gazoprovody-severnyy-potok-mogut-vyyti-iz-stroya-navsegda/