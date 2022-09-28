Трамп заявил о наступлении самого опасного времени за всю историю

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что мир переживает, возможно, самое опасное время за всю историю. Он также предупредил о возможной Третьей мировой войне, передает New York Post.

Когда ведущий радио 77 WABC спросил Трампа, что "не дает вам спать по ночам", он ответил, что "мы можем оказаться в Третьей мировой войне".

"Все те ужасные вещи, которые происходили в Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване", – сказал он.

Экс-президент США также прокомментировал заявление Владимира Путина о применении ядерного оружия в случае угрозы территориальной целостности России.

"Я думаю, что мы переживаем самое опасное время за многие-многие годы, возможно, вообще когда-либо, из-за мощи ядерной энергии", – подчеркнул Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне. Бывший глава Белого дома считает, что именно он удерживал Соединенные Штаты от мировых конфликтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989984-tramp-zayavil-o-nastuplenii-samogo-opasnogo-vremeni-za-vsyu-istoriyu/