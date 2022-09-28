Украина полностью запретила экспорт в Россию

Здание Верховной Рады. Фото: Olga Prava/Getty Images

Украина ввела полный запрет на экспорт товаров в Россию. Постановление может быть отменено в случае прекращения недружествнных действий Москвы, передает "Европейская Правда" со ссылкой на сообщение Минэкономики Украины.

Решение было принято 27 сентября

"Понимаем, что санкции – это средство не только реагирования на военную угрозу, но и предупреждение агрессии в будущем. Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию де-факто была остановлена. Теперь это закреплено и на правовом уровне", - заявила первый вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко.

Постановление прекратит действовать, когда военное положение в Украине будет отменено и Россия прекратит недружественные действия в отношении украинской стороны.

Напомним, в июле Киев вышел из таможенного соглашения СНГ, а в августе расторг с Москвой соглашение по параллельной работе энергосистем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989952-ukraina-polnostyu-zapretila-eksport-v-rossiyu/