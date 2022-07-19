Украина вышла из таможенного соглашения СНГ

Здание Верховной Рады. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Правительство Украины приняло закон, согласно которому страна вышла из таможенного соглашения, которое было заключено в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), передает Укринформ.

Законопроект о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, которое было заключено в рамках СНГ, поддержали 327 депутатов Верховной Рады.

В пояснении документа говорится, что данное Соглашение при сложившихся обстоятельствах не применяется и потеряло свое практическое значение для Украины.

Данное таможенное соглашение было заключено в апреле 1994 года в Москве, а в Украине принято в 1999 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности страны Ивана Баканова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979087-ukraina-vyshla-iz-tamozhennogo-soglasheniya-sng/