Украина расторгла с Россией соглашение о параллельной работе энергосистем

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

Украинская сторона прекратила действие соглашения о параллельной работе энергосистем с Россией, передает Укринформ со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о мерах относительно обеспечения параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы России, заключенного 12.07.2012", - сообщил представитель Тарас Мельничук.

Украинская энергосистема с 24 февраля функционировала в изолированном режиме.

Разрыв Украиной соглашения прокомментировали в "Системном операторе" Единой энергосистемы России, передает ТАСС.

Там рассказали, что параллельная работа энергосистем двух стран прекратилась еще 24 февраля. И это никак не скажется на надежности энергообеспечения россиян.

Ранее стало известно, что Украина вышла из таможенного соглашения СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984541-ukraina-rastorgla-s-rossiey-soglashenie-o-parallelnoy-rabote-energosistem/