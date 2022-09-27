Швеция начала расследование по факту утечек на "Северном потоке"

Трубопровод. Фото: picture alliance / Contributor/ Getty Images

Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, шведской полицией был составлен отчет - правоохранители классифицировали преступление как грубый саботаж.

Напомним, что ранее диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.

Также в ночь на понедельник было зафиксировано резкое падение давления в нитке А трубопровода "Северный поток-2", маршрут которого идет вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне, юго-восточнее острова Борнхольм.

После пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах. Ранее он заявлял, что российские власти не исключают возможность диверсии на "Северном потоке".

Также стало известно, что Германия и Дания начали расследовать причины ЧП на газапроводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989916-shvetsiya-nachala-rassledovanie-po-faktu-utechek-na-severnom-potoke/