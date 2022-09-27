Сроки завершения частичной мобилизации отказались назвать в Москве

Солдат. Иллюстративное фото: Pexels

Заместитель военного комиссара города Москвы отказался сообщать сроки завершения частичной мобилизации, которая была объявлена в России 21 сентября, передает ТАСС.

"Составлен план отправки [мобилизованных] в вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением", - сказал замвоенного комиссара Москвы Максим Локтев.

Напомним, с начала объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехало около 98 тысяч россиян. Тем временем глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, будут ли они выдавать российской стороне избегающих мобилизации граждан.

На фоне сложившейся ситуации Литва решила усилить охрану госграницы с Россией, а Финляндия заявила о намерении построить забор на финско-российской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989824-sroki-zaversheniya-chastichnoy-mobilizatsii-otkazalis-nazvat-v-moskve/