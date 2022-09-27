Государственные похороны экс-премьера Японии Абэ начались в Токио

Государственные похороны Синдзо Абэ. Фото: Kyodo News via Getty Images

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был смертельно ранен во время выступления в июле, начались в центре "Ниппон будокан" в Токио, передает Kyodo News.

Автомобиль с прахом Абэ прибыл к месту проведения похорон. Национальное полицейское управление мобилизовало до 20 тыс. полицейских для обеспечения безопасности в Токио и особенно вокруг центра "Ниппон будокан".

Тем временем жители Токио идут в парк рядом с местом проведения мероприятия, чтобы возложить цветы у стендов.

В то же время в Токио проходит митинг против проведения государственных похорон Абэ.

На церемонию прощания с экс-премьером Японии прибыло около 700 иностранных гостей, среди них вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля в больнице Университета Нара в возрасте 67 лет в результате ранений, полученных во время покушения в городе Нара.

Церемония похорон Абэ состоялась 12 июля в узком кругу коллег, друзей и близких.

Ранее СМИ сообщали, что на государственных похоронах Абэ будут присутствовать шесть тысяч человек. А на организацию мероприятия будет потрачено 1,8 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989775-gosudarstvennye-pohorony-eks-premera-yaponii-abe-nachalis-v-tokio/