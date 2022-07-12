Церемония похорон Синдзо Абэ началась в Токио

Синдзо Абэ. Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

В японской столице Токио началась церемония похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Мероприятие проходит в буддийском храме Дзодзедзи, передает агентство Kyodo.

Семья Абэ пожелала, чтобы похороны, как и церемония прощания, состоялись в узком кругу коллег, друзей и близких. Утверждается, что на похоронах присутствовала министр финансов США Джанет Йеллен, прибывшая в Токио.

Днем ранее в этом же храме состоялась церемония прощания с Синдзо Абэ. Роль главы дома на траурном мероприятии была отведена вдове экс-премьера Акиэ.

Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался 8 апреля от ранений, полученных в результате покушения в японском городе Нара. Стрелявшим в политика оказался 41-летний житель города Тэцуя Ямагами.

Абэ занимал пост японского премьера с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Он считается проработавшим дольше всех на этом посту в истории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978016-tseremoniya-pohoron-sindzo-abe-nachalas-v-tokio/