СМИ: Япония потратит 1,8 млн долларов на государственные похороны Абэ

Портрет Синдзо Абэ. Фото: YOSHIKAZU TSUNO/Gamma-Rapho via Getty Images

Власти Японии намерены потратить на государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ, который был убит 8 июля, около 250 млн иен (1,8 млн долларов), передает Kyodo News.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, итоговая сумма должна быть утверждена кабмином Японии в пятницу, 26 августа. Деньги будут направлены на аренду помещения и средства защиты от коронавируса.

При этом расходы на охрану полицией места проведения мероприятия 27 сентября будут покрываться за счет резервных фондов государственного бюджета на 2022 финансовый год.

Ранее сообщалось, что на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был убит в результате нападения 8 июля, будут присутствовать около шести тысяч человек. В список иностранных гостей могут войти президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, экс-президент США Барак Обама, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984918-smi-yaponiya-potratit-18-mln-dollarov-na-gosudarstvennye-pohorony-abe/