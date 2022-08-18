СМИ: На государственных похоронах Абэ будут присутствовать 6 тыс. человек

Портрет Синдзо Абэ в черной раме. Фото: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

На церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был убит в результате нападения 8 июля, будут присутствовать около шести тысяч человек, передает Nikkei Asia.

В список иностранных гостей могут войти президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, экс-президент США Барак Обама, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и другие.

Бывший президент США Дональд Трамп также выразил заинтересованность в участии, так как у него сложились хорошие отношения с Абэ. Но МИД Японии направил приглашения не конкретным лицам, а государствам, поэтому неизвестно, одобрит ли Джо Байден участие Трампа в качестве представителя США.

Япония уведомила около 200 стран и 80 международных организаций о дате похорон. Ожидается до трех представителей от каждой страны и по два от каждой организации.

Напомним, Синдзо Абэ был убит 8 июля в японском городе Нара во время выступления. Бывший премьер Японии скончался в госпитале при Медицинском университете Нара спустя несколько часов после нападения.

Церемония прощания прошла в Токио 11 июля, а похороны состоялись 12 июля. Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся 27 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983744-smi-na-gosudarstvennyh-pohoronah-abe-budut-prisutstvovat-6-tys-chelovek/