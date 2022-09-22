МИД Японии намерен расширить экспортные санкции против России

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси на встрече "Большой семерки" в Нью-Йорке заявил, что их страна намерена расширить экспортные санкции против российских компаний, передает РБК со ссылкой на Sputnik Japan.

Как пишет издание, санкции теперь коснутся российских компаний, которые связаны с военной и оборонной сферой. Другие подробности ограничений пока не сообщаются.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как стало известно о проведении в самопровозглашенных ДНР и ЛНР референдумов по вопросу о вхождении в состав России. Референдумы состоятся с 23 по 27 сентября.

Напомним, 21 сентября в обращении к народу президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донбасса на референдумах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989076-mid-yaponii-nameren-rasshirit-eksportnye-sanktsii-protiv-rossii/