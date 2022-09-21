Санкции против российских чиновников из списка штаба Навального хотят ввести в США

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Конгрессе Соединенных Штатов приняли законопроект о санкциях в отношении почти 200 российских чиновников. Соответствующее сообщение размещено на сайте конгрессмена Тома Малиновского.

В 2021 году члены Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовали список из 35 российских чиновников из окружения Путина, которые, по их словам, коррумпированы.

В августе 2022 года журналисты штаба Навального обнародовали такой же список на официальном сайте из еще 200 российских чиновников и рекомендовали международному сообществу ввести против них санкции.

В список вошли "российские военные, федеральные министры, законодатели, сотрудники правоохранительных органов, олигархи и кремлевские пропагандисты". Против части из них уже были введены санкции.

"Принятый сегодня законопроект [в Конгрессе] требует от администрации Байдена рассмотреть возможность введения санкций в отношении каждого оставшегося человека или объяснить Конгрессу, почему они не могут быть подвергнуты санкциям", - сказано в сообщении Малиновского.

Напомним, в августе Штаты ввели санкции против Кабаевой и еще нескольких граждан России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988863-sanktsii-protiv-rossiyskih-chinovnikov-iz-spiska-shtaba-navalnogo-hotyat-vvesti-v-ssha/