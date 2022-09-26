Зеленский возглавил список самых влиятельных евреев мира

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 50 самых влиятельных представителей еврейской национальности по версии израильской газеты The Jerusalem Post.

"Газета Jerusalem Post с гордостью представляет список 50 самых влиятельных евреев 2022 года. <...> В этом году мы стремились создать список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделив людей из всех сфер жизни - правительства, искусства, медицины, литературы и науки", - пишут в газете.

На первом месте оказался Зеленский, на втором - премьер Израиля Яир Лапид, тройку лидеров замыкает премьер-министр Франции Элизабет Борн.

На четвертой позиции оказался посол США в Израиле Томас Найдс, на пятой - израильский политик и лидер оппозиции в кнессете Биньямин Нетаньяху.

Следом идут председатель Disney General Entertainment Content Дана Уолден, американский предприниматель и экс-посол США в Австрии Рональд Лаудер, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие.

Напомним, в мае Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989517-zelenskiy-vozglavil-spisok-samyh-vliyatelnyh-evreev-mira/