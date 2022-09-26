СМИ: В ЕС призвали запретить вещание трех российских телеканалов

Пульт от телевизора. Иллюстративное фото: pxhere.com

Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили за ужесточение санкций, а также призвали запретить на территории стран Евросоюза вещание трех российских телеканалов, передает EUObserver со ссылкой на полученный документ по санкциям.

Польша и страны Балтии призывают запретить вещание "НТВ Мир", "Рен ТВ" и "Россия 1", а также российских агентств и порталов NewsFront, SouthFront, Katehon, "Фонд стратегической культуры", Fondsk и "ИнфоРос". К предложению присоединилась также Ирландия.

Кроме того, в документе по санкциям предлагается отключить от системы SWIFT российские Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк, запретить гражданам России приобретать недвижимость в ЕС.

Помимо этого, страны призывают ввести запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, на передачу банкнот ЕС и США в Россию, на использование технологий "Лаборатории Касперского" и еще ряд мер.

Предлагается также наказывать тех, кто попытается помочь российской стороне в обходе санкций.

Напомним, отключить вещание российских телеканалов намеревались в Молдове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989523-smi-v-es-prizvali-zapretit-veschanie-treh-rossiyskih-telekanalov/