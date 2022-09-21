Путин в обращении высказался о референдумах в Херсонской и Запорожской областях

Владимир Путин. Кадр из видео: Telegram/Mash

В сегодняшнем обращении к народу президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донбасса на референдумах, передает РИА Новости.

"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу", - сказал Путин.

В обращении к народу российский президент Владимир Путин заявил, что цели "специальной военной операции" остаются неизменными. Луганская народная республика, по его словам, "освобождена полностью", а ДНР - частично.

Также мы писали, что Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Ранее стало известно, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР пророссийские власти объявили о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав России. Они пройдут 23-27 сентября.

Также положение о проведении референдума подписал глава ВГА Запорожской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988852-putin-v-obraschenii-vyskazalsya-o-referendumah-v-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyah/