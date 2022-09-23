Блинкен призвал привлечь Путина к ответственности

Энтони Блинкен. Фото: Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что международное сообщество не может позволить Путину "уйти от ответственности", передает ABC News.

"То, что президент Путин выбрал эту неделю [чтобы выступить с обращением], когда большая часть мира собралась в Организации Объединенных Наций, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, показывает его полное презрение к уставу ООН, к Генеральной ассамблее и к этому Совету", - сказал Блинкен.

Он призвал международное сообщество потребовать от российского президента прекратить "безрассудные ядерные угрозы".

"Сам международный порядок, ради которого мы собрались здесь, разрушается на наших глазах. Мы не можем, мы не позволим президенту Путину уйти от ответственности", - сказал Блинкен.

Отмечается, что когда Блинкен говорил все это, глава МИД России Сергей Лавров в этот момент уже отсутствовал в зале.

77-я сессия Генассамблеи ООН проходит с 20 по 26 сентября.

Напомним, 21 сентября Путин в обращении к народу объявил о частичной мобилизации в России. Помимо этого, на оккупированных российскими силами украинских территориях началась подготовка к референдумам о присоединении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989246-blinken-prizval-privlech-putina-k-otvetstvennosti/