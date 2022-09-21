Зеленский прокомментировал предстоящие референдумы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение на фоне объявлений о предстоящих референдумах о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав России.

Видеообращение украинского лидера было опубликовано в Telegram.

"Ситуация на линии фронта четко указывает на то, что инициатива принадлежит Украине. Наши защитники четко и храбро выполняют задачи, поставленные командирами <...> Конечно, сегодня есть довольно громкие новости из России. <...> Наша позиция ясна и хорошо известна, и только это должно нас интересовать. Не то, что звучит где-то там, а то, что является нашей задачей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что независимо от каких-либо заявлений, позиция Украины не поменялась.

"Наши позиции не изменились из-за шума или чьих-либо объявлений откуда-нибудь", - добавил украинский президент.

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили, что 23-27 сентября будут проведены референдумы по вопросу о вхождении в состав России.

Также СМИ сообщили, что обращение Путина по референдумам перенесли на 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988805-zelenskiy-prokommentiroval-predstoyaschie-referendumy-v-samoprovozglashennyh-dnr-i-lnr/