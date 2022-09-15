Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Британии

Лондон. Иллюстративное фото: Pexels

Российское правительство приняло решение внести в стоп-лист десятки граждан Великобритании в связи с "недружественным курсом" Лондона. Сообщение появилось на сайте российского МИД.

"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании", - гласит публикация.

Сообщается, что лицам, попавшим в список, запрещен въезд на территорию России. При этом работа над расширением стоп-листа будет продолжена, говорится в сообщении.

Тем временем ЕС продлил санкции против юридических и физических лиц России из-за войны в Украине еще на полгода до марта 2023 года. Всего в списке числятся 108 компаний и 1206 россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987882-rossiya-vnesla-v-stop-list-30-grazhdan-britanii/