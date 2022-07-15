Канада ввела новые санкции против России

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Канада в очередной раз расширила список санкций против России из-за войны в Украине. Меры введены против нефтегазовой и химической отраслей. Сообщение появилось на сайте канадского министерства иностранных дел.

Введенная мера запрещает канадским службам содействовать производству товаров, производимых этими отраслями в России, говорится в сообщении.

"Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту и производству металлов, транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин", - говорится в сообщении.

Ранее Канада одобрила исключение из санкций против России для поставок турбин для "Северного потока". Данный шаг был направлен на восстановление объема прокачки российского газа в страны ЕС. Турбина была отправлена после 14 июля.

Президент Украины Зеленский назвал это решение неприемлемым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978603-kanada-vvela-novye-sanktsii-protiv-rossii/