Граждан Кыргызстана в России предостерегли от участия в военных действиях в Украине

Флаг Кыргызстана. Фото: Valery Sharifulin\TASS via Getty Images

Кыргызстанцам, которые временно пребывают в России, напомнили об уголовной ответственности за участие в боевых действиях в иностранных государствах. Сообщение появилось на сайте посольства Кыргызстана в России.

В Госдуме приняли ряд законодательных актов, согласно которым иностранцам предоставляется упрощенное получение российского гражданства в случае прохождения службы в ВС России.

"Посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность", - сказано в сообщении.

В случае нарушения данного закона гражданину Кыргызстана будет грозить тюремное заключение на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989019-grazhdan-kyrgyzstana-v-rossii-predosteregli-ot-uchastiya-v-voennyh-deystviyah-v-ukraine/