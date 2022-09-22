"Мне некорректно давать оценку": Ашимбаев о мобилизации в России

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о частичной мобилизации в России - ее накануне объявил президент РФ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это наш сосед, важная для нас страна. Конечно, эти процессы казахстанцы отслеживают.

Хотелось бы сказать, как спикеру сената парламента мне некорректно давать оценку тем процессам, которые происходят внутри другой страны. Наша позиция, хотелось бы обозначить еще раз позицию Казахстана по конфликту, противостоянию и кровопролитию, которое происходит в Украине: наша позиция не изменилась", - заявил он.

По его словам, конфликт сейчас можно решить только политическим путем - путем нахождения компромисса, принятия взаимоприемлемых решений.

"Другого выхода нет. Рано или поздно нужно будет садиться за стол переговоров, должно быть какое-то соглашение. Очень важно остановить кровопролитие. Очень сложная ситуация в Украине. Очень большие жертвы среди людей, мирных граждан.

Позиция Казахстана была озвучена главой государства. Конфликт должен быть решен исключительно политическим путем", - подчеркнул Ашимбаев.

В завершение он призвал журналистов "не нагнетать" и не драматизировать ситуацию.

"Сейчас очень важно, чтобы в целом наше население правильно воспринимало ситуацию. Не надо сейчас сеять какую-то панику. Государственные органы ситуацию знают, ведутся консультации, мы этот вопрос отслеживаем", - резюмировал он.

Напомним, вчера Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989102-mne-nekorrektno-davat-otsenku-ashimbaev-o-mobilizatsii-v-rossii/