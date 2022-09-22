Роскомнадзор предупредил о блокировке СМИ в России за дискредитацию мобилизации

Человек печатает на клавиатуре. Иллюстративное фото: pixabay

На официальном сайте Роскомнадзора выпустили сообщение для российских СМИ и информационных ресурсов. В нем журналистам рекомендуют при выпуске материалов о мобилизации в стране использовать только официальные данные правительства.

В публикациях о частичной мобилизации российских СМИ должны быть использованы данные только "федеральных и региональных органов исполнительной власти". В противном случае ресурсу может грозить блокировка на территории России за дискредитацию.

"Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Распространение ложной информации в сети "Интернет" влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - гласит сообщение.

О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. В связи с этим в российских городах люди вышли на протесты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989039-roskomnadzor-predupredil-o-blokirovke-smi-v-rossii-za-diskreditatsiyu-mobilizatsii/