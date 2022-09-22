Глава МИД Украины представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Киева

Йенс Столтенберг и Дмитрий Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что он представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны западных стран.

Кулеба отметил, что на прошедшей встрече он поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его лидерство в усилении поддержки Украины.

"Я представил концепцию Киевского договора о безопасности, который призван стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО", – заявил министр иностранных дел Украины.

Ранее руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак сообщил, что к концу лета консультативная группа представит первый вариант документа о гарантиях безопасности для Украины. Консультативную группу, которая составляет документ, возглавили Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989044-glava-mid-ukrainy-predstavil-genseku-nato-proekt-garantiy-bezopasnosti-kieva/