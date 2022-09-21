Кто попадет под частичную мобилизацию в России, рассказал Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин в обращении объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, кто под нее попадет, передает РИА Новости.

Частичной мобилизации подлежат те граждане, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.

Шойгу отметил, что срочников или студентов отправлять на "спецоперацию" в России не будут.

В общей сложности, будут призваны около 300 тыс. резервистов. То есть частичной мобилизации сейчас подлежат чуть более одного процента от мобилизационного ресурса в России.

Шойгу также заявил, что потери России в спецоперации в Украине составили 5937 человек.

Сегодня, 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации в России. Сайт Кремля опубликовал соответствующий указ.

Кроме того, Путин высказался о референдумах в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988887-shoygu-soobschil-kto-popadet-pod-chastichnuyu-mobilizatsiyu-v-rossii/