Шойгу назвал потери России в "спецоперации" в Украине

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе "спецоперации" в Украине в российских вооруженных силах погибли почти шесть тысяч человек, передает РИА Новости.

Глава Минобороны РФ заявил, что потери России в "спецоперации" в Украине составили 5937 человек.

"Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг", – заявил министр обороны России.

Шойгу отметил, что Россия в ходе "спецоперации" воюет не столько с Украиной, сколько с западными странами.

"Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом", – сказал он.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором в числе прочего объявил о частичной мобилизации. Кроме того, он пригрозил ядерным оружием при угрозе территориальной целостности России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988888-shoygu-nazval-poteri-rossii-na-spetsoperatsii/