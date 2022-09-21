Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На официальном сайте Кремля был опубликован указ президента России "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Мобилизационные мероприятия в стране начнутся уже сегодня, 21 сентября.

"Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту", - говорится в сообщении.

В тексте говорится, что контракты, заключенные военнослужащими, будут действовать до завершения периода частичной мобилизации в стране. Исключения действуют только в случае увольнения со службы "по основаниям, установленным настоящим Указом".

Основания для увольнения - достижение предельного возраста пребывания на военной службе, увольнение по состоянию здоровья, а также "в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы".

В сегодняшнем обращении Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988874-kreml-opublikoval-ukaz-o-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii/