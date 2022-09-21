СМИ: Обращение Путина по референдумам перенесли на 21 сентября

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Записанное российским президентом Владимиром Путиным обращение будет показано сегодня, 21 сентября, передает Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в администрации Путина.

Обращение будет показано, когда "проснется Дальний Восток".

При этом Кремль анонсировал выход данного обращения российского президента еще 20 сентября. Но в назначенное время оно так и не вышло.

Как пишет РБК, Путин должен был сделать заявления насчет запланированных референдумов в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В Telegram "Московского комсомольца" сообщали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков перестал выходить на связь в момент, когда обращение не состоялось. Кроме того, часть российских СМИ удалили публикации, анонсирующие обращение Путина.

Также стало известно, что 23-27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР состоятся референдумы по вопросу о вхождении в состав России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988802-smi-obraschenie-putina-po-referendumam-perenesli-na-21-sentyabrya/