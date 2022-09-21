Гутерриш обсудил с женой Зеленского войну в Украине

Денис Шмыгаль, Елена Зеленская, Антониу Гутерриш. Фото: BEBETO MATTHEWS/POOL/AFP via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и супругой Владимира Зеленского Еленой, об этом говорится на официальном сайте организации.

В сообщении говорится, что Гутерриш и Шмыгаль обсудили войну в Украине, в том числе ее влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность в стране.

"Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны. Генеральный секретарь вновь заявил о полной поддержке ООН продолжения оказания гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

Кроме того, генсек ООН поблагодарил Украину за ее участие в реализации черноморской зерновой инициативы и подтвердил готовность ООН продолжать свои усилия по предотвращению глобального продовольственного кризиса.

Ранее генсек ООН обсудил с главой МИД Азербайджана конфликт на границе с Арменией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988837-guterrish-obsudil-s-zhenoy-zelenskogo-voynu-v-ukraine/