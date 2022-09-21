Боррель пригрозил России мерами в случае проведения референдумов на территории Украины

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил ответными мерами в случае проведения Россией референдумов на оккупированных украинских территориях. Его сообщение было опубликовано на официальном сайте ЕС.

"Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые идут против законных и демократически избранных украинских властей, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются вопиющим нарушением международного права", - пишет Боррель.

Он предупредил, что ЕС и государства-члены не признают результаты этих референдумов. А причастные к нарушениям международного права понесут наказание.

Кроме того, в случае проведения референдумов Евросоюзом будут введены дополнительные санкции против России.

"Россия, ее политическое руководство и все те, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности, и будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России", - гласит сообщение главы дипломатии ЕС.

Напомним, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России. Также сегодня, 21 сентября, должно выйти обращение Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988817-borrel-prigrozil-rossii-merami-v-sluchae-provedeniya-referendumov-na-territorii-ukrainy/