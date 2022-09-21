Швейцария заявила о приверженности нейтралитету

Берн, Швейцария. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что страна продолжает придерживаться нейтралитета, передает РБК со ссылкой на SwissInfo.

"Мы привержены отстаиванию принципов свободы, демократии и верховенства закона, ценностей, закрепленных в нашей конституции", - сказал Кассис.

При этом он призвал Россию вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия, так как эскалации нестабильности и насилия способствуют нарушению прав человека.

Швейцария, по словам ее президента, готова взять на себя ответственность за сохранение мира на планете.

77-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проходит с 20 по 26 сентября.

С начала войны в Украине Швейцария заморозила российские активы на сумму в 6,8 млрд долларов. В эту сумму также входят объекты недвижимости, которые принадлежат гражданам России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988849-shveytsariya-zayavila-o-priverzhennosti-neytralitetu/