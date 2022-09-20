Пелоси заявила, что визит делегации в Армению планировался до обострения конфликта

Нэнси Пелоси. Фото: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что визит делегации Конгресса США в Армению планировался до начала боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На протяжении всех встреч в Ереване мы выражали твердую поддержку демократии и безопасности Армении, особенно после наступления Азербайджана против Армении. Наш визит планировался до боевых действий, начавшихся 12 сентября", – говорится в публикации.

Сообщается, что делегация Конгресса США встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, министром обороны Суреном Папикяном и другими высокопоставленными чиновниками Армении.

Ранее председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сагиба Гафарова заявила, что заявления спикера Палаты представителей США в поддержку Армении вызывают "чувство глубокого сожаления". Она предупредила, что подобные высказывания Пелоси лишь усугубляют отношения между Арменией и Азербайджаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988628-pelosi-zayavila-chto-vizit-delegatsii-v-armeniyu-planirovalsya-do-obostreniya-konflikta/