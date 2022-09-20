Генсек ООН обсудил с главой МИД Азербайджана конфликт на границе с Арменией

Антониу Гуттериш. Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Нью-Йорке с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и обсудил обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что генсек ООН выразил надежду на соблюдение сторонами режима прекращения огня.

"Генеральный секретарь встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым с целью обсуждения сотрудничества между Азербайджаном и ООН. Они обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь выразил надежду на то, что прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул, что ООН поддерживает все усилия по разрядке напряженности между двумя странами", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что миссия ОДКБ подготовила предложения по деэскалации для Армении и Азербайджана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988639-gensek-oon-obsudil-s-glavoy-mid-azerbaydzhana-konflikt-na-granitse-s-armeniey/