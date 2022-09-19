Генсек ООН прокомментировал введение ограничений на выдачу виз россиянам

Антониу Гутерриш. Фото: Franck Robichon - Pool/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал введение некоторыми странами ограничений на выдачу туристических виз гражданам России "не очень хорошей идеей", передает РИА Новости.

Гутерриш выразил надежду, что эти ограничения будут сняты, когда война в Украине завершится.

"И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут", - сказал генсек ООН.

Гутерриш напомнил, что есть граждане России, которые придерживаются антивоенной позиции. И чаще всего они стремятся покинуть страну.

"Так что это, вероятно, не очень хорошая идея - не давать им приехать", - сказал он.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с шенгенской визой, выданной третьими странами. Ранее девять стран Евросоюза перестали принимать документы российских граждан на туристические визы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988517-gensek-oon-prokommentiroval-vvedenie-ogranicheniy-na-vydachu-viz-rossiyanam/