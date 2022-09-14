Девять стран ЕС прекратили принимать документы россиян на туристические визы

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Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать документы граждан России на туристические визы. Сообщение было опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров.

"Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды", - говорится в сообщении.

В публикации также были перечислены страны Евросоюза, которые до сих пор остаются лояльны к россиянам в визовом вопросе. Среди них Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, а также Кипр.

Ранее в Евросоюзе сообщили о полном прекращении действия упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября. Это означает увеличение стоимости визового сбора, предоставления россиянами дополнительных документов и увеличение времени оформления визы. Упрощенный визовый режим действовал с 2007 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987696-devyat-stran-es-prekratili-prinimat-dokumenty-rossiyan-na-turisticheskie-vizy/