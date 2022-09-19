Подоляк заявил, что во встрече Зеленского и Путина сейчас нет смысла

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк. Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на данный момент во встрече Путина и Зеленского или переговорах с Россией нет смысла, передает "Украинская Правда".

"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока абсолютно нет", - сказал Подоляк.

Переговоры возможны лишь в случае вывода российских войск с территории Украины, а также если предметом разговоров будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников", говорит Подоляк.

"Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - сказал советник Офиса президента Украины.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш также выразил мнение, что до переговоров Зеленского с Путиным еще далеко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988438-podolyak-zayavil-chto-vo-vstreche-zelenskogo-i-putina-seychas-net-smysla/