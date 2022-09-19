Подоляк заявил, что во встрече Зеленского и Путина сейчас нет смысла
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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на данный момент во встрече Путина и Зеленского или переговорах с Россией нет смысла, передает "Украинская Правда".
"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока абсолютно нет", - сказал Подоляк.
Переговоры возможны лишь в случае вывода российских войск с территории Украины, а также если предметом разговоров будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников", говорит Подоляк.
"Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - сказал советник Офиса президента Украины.
Генеральный секретарь ООН Гутерриш также выразил мнение, что до переговоров Зеленского с Путиным еще далеко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988438-podolyak-zayavil-chto-vo-vstreche-zelenskogo-i-putina-seychas-net-smysla/