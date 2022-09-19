Генсек ООН заявил, что до прямых переговоров Путина и Зеленского еще далеко

Антониу Гутерриш. Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что переговоры между главами России и Украины в ближайшее время вряд ли могут состояться, передает РИА Новости.

"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", – сказал генсек ООН.

Как отметил Гутерриш, он готов содействовать данным переговорам, но их проведение будет зависеть от пожеланий лидеров двух стран. Он считает, что шансы на заключение мирной договоренности между Россией и Украиной минимальны.

"Потому что я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены (своим целям – ред.). Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно – мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться", – заявил он.

Ранее Гутерриш на заседании Совета безопасности организации призвал к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988423-gensek-oon-zayavil-chto-do-pryamyh-peregovorov-putina-i-zelenskogo-esche-daleko/