Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Флаги стран ЕС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для российских граждан с шенгенской визой, которые были выданы другими государствами. Мера вступила в силу с 19 сентября, передает DW.

Ограничение затронуло только россиян с туристической визой. Исключения действуют лишь для дипломатов, работников международных товарных и пассажирских перевозок, россиян, которые хотят навестить своих родственников или человека, с которым воспитывают несовершеннолетних детей.

Также запрет не коснется российских граждан с краткосрочной учебной визой или визой, выданной для работы.

Ранее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать документы россиян на туристические визы.

Также в ЕС сообщили о полном прекращении с 12 сентября действия упрощенного визового режима с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988429-chetyre-strany-es-zakryli-vezd-rossiyskim-turistam/