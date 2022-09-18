Миссия ОДКБ посетила некоторые участки на границе Армерии и Азербайджана (фото)

Разрушенный дом на границе Азербайджана и Армении. Фото: odkb-csto.org

Вчера, 17 сентября, передовая группа миссии ОДКБ в Армении провела мониторинг обстановки на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.

Сообщается, что представители Вооруженных Сил Армении показали представителям Организации договора о коллективной безопасности последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО.

Группу возглавлял генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Миссия также посетила город Горис и село Акнер Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда был поврежден жилой дом.

"Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению. Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам. Пока о каких-то выводах говорить рано", – отметил Сидоров.

Миссия ОБДБ в Армении. Фото: odkb-csto.org

Ранее сообщалось, что миссия ОДКБ, которая прибыла в Армению должна будет выработать предложения по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате конфликта с Азербайджаном с армянской стороны погибли 135 человек. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли 77 военных.

Разрушения в доме в Армении. Фото: odkb-csto.org

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988344-missiya-odkb-posetila-nekotorye-uchastki-na-granitse-armerii-i-azerbaydzhana-foto/