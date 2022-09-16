СМИ: Пелоси запланировала визит в Армению в эти выходные

Нэнси Пелоси. Фото: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается совершить визит в Армению на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном, передает Politico со ссылкой на источники.

"Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные <…> Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками", – говорится в публикации.

Пелоси будет сопровождать член Палаты представителей Джеки Спейер.

Отмечается, что Спейер является одной из немногих американских законодателей армянского происхождения.

Как пишет издание, это может стать последней "драматичной" зарубежной поездкой Пелоси после визита на Тайвань, если Демократическая партия потеряет свое большинство в палате по итогам промежуточных выборов в Конгресс США этой осенью. В Вашингтоне считают, что Пелоси хочет закрепить за собой образ защитника прав человека не только в США, но и во всем мире.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошла деэскалация конфликта. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988094-smi-pelosi-zaplanirovala-vizit-v-armeniyu-v-eti-vyhodnye/