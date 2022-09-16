Генсек ОДКБ провел переговоры с Кыргызстаном и Таджикистаном по ситуации на границе

Станислав Зась. Фото: akorda.kz

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с кыргызской и таджикской сторонами в связи с резким обострением ситуации на границе двух стран. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ОДКБ.

Зась провел переговоры с секретарями Совбеза Кыргызстана и Таджикистана Маратом Иманкуловым и Насрулло Махмудзодой.

"В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем", - сказано в сообщении.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе остается напряженной, столкновения продолжаются. Сообщают информацию о нескольких пострадавших пограничниках и одном погибшем.

Тем временем главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили сложившуюся ситуацию на границе. Министры договорились оставаться на связи до урегулирования ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988171-gensek-odkb-provel-peregovory-s-kyrgyzstanom-i-tadzhikistanom-po-situatsii-na-granitse/