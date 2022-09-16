Митинг из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе проходит в Бишкеке

Митинг в Бишкеке. Кадр из видео: YouTube/Kaktus Media

В столице Кыргызстана возле здания Белого дома проходит митинг. Протестующие обеспокоены эскалацией конфликта на кыргызско-таджикской границе, передает Kaktus Media.

Как пишет издание, на митинг жителей Бишкека призвал правозащитник Тимур Махмудов посредством публикации на своей странице в Facebook. По его словам, люди отозвались и собрались возле Белого дома.

Количество митингующих составило около 100 человек.

"В основном тут люди из Баткенской области. Сейчас до 100 человек собралось. Мы хотим, чтобы остановили то, что происходит на кыргызско-таджикской границе. Почему не останавливают? Они сидят на ШОС, а в это время народ страдает", – заявил Махмудов.

К митингующим вышли депутаты и спикер Жогорку Кенеша. Они заявили, что работают по ситуации в Баткенской области.

Отмечается, что возле Белого дома собирается все больше людей.

Напомним, 16 сентября на кыргызско-таджикской границе обострился конфликт. Таджикистан сообщает, что кыргызские военные ведут огонь всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия. В Кыргызстане отметили, что таджикская сторона применяет на границе тяжелую бронетехнику и ракетные системы залпового огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988218-miting-iz-za-situatsii-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse-prohodit-v-bishkeke/