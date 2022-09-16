СМИ: Силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение

Двое военных. Иллюстративное фото: Diego Herrera / Europa Press / Getty Images

Из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе силовые структуры Таджикистана были переведены на казарменное положение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале агентства "ТАСС".

"Военные Таджикистана из-за ситуации на границе с Киргизией переведены на казарменное положение, сообщили в Госкомитете нацбезопасности", – говорится в сообщении.

Как поясняет Sputnik Таджикистан, казарменное положение предполагает круглосуточное присутствие сотрудников на службе.

По данным издания, в ГКНБ республики заявили, что "усилия Таджикистана, направленные на стабилизацию конфликта на границе с Кыргызстаном, безрезультатны, а соседняя страна отказывается решить вопросы путем переговоров".

Сегодня стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет экстренное совещание по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Напомним, что ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Стороны сообщили о пострадавших и погибшем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988219-smi-silovye-struktury-tadzhikistana-pereveli-na-kazarmennoe-polozhenie/