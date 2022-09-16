Президент Кыргызстана проведет совещание по ситуации на кыргызско-таджикской границе

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет экстренное совещание по ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщил спикер Жогорку Кенеша (парламента) Талант Мамытов, передает 24.kg.

По словам Мамытова, Жапаров вернется из Самарканда с саммита ШОС, сегодня в 17:00 часов (совпадает со временем Нур-Султана).

Тем временем Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что усилия, направленные на стабилизацию ситуации на границе с Кыргызстаном, безрезультатны, передает Sputnik Таджикистан.

"Дважды кыргызские военные ответили на одностороннее прекращение огня Таджикистана интенсивным огнем из всех видов оружия со стороны населенных пунктов", - гласит сообщение.

По их словам, Бишкек отказывается разрешить конфликт путем переговоров.

Кыргызская сторона, в свою очередь, заявила, что таджикские военные обстреливают город Баткен, расположенный недалеко от границы. Сообщается, что разрушены ряд объектов инфраструктуры, передает 24.kg. А число пострадавших увеличилось до 42 человек.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Стороны сообщили о пострадавших и погибшем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988211-prezident-kyrgyzstana-provedet-soveschanie-po-situatsii-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse/