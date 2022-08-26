Украина объявила Кадырова и его помощников подозреваемыми в военных преступлениях
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Служба безопасности Украины предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову и двоим его помощникам. Украинская сторона заявляет, что собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений". Заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале СБУ.
Как уточняет издание РБК-Украина, СБУ обвинили в военных преступлениях:
- главу чеченской республики РФ Рамзана Кадырова;
- заместителя начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по чеченской республике Даниила Мартынова;
- командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" 46 отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии российской федерации Хусейна Межидова.
Касательно Рамзана Кадырова отмечается, что в феврале-марте он лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.
Даниил Мартынов же, по данным СБУ, "лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната".
"Именно он приказал взять в заложники около 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых - более сотни лежачих больных; заминировать подходы к зданию, а сам интернат превратить в огневую позицию оккупантов", – приводит слова СБУ украинское издание.
Что касается Хусейна Меджидова, то, согласно информации украинской Службы безопасности, по его приказу с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля.
"Среди пострадавших – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, "хоронили" здесь же, вблизи дома", – добавили в издании.
Таким образом, Меджидова и Мартынова обвиняют в:
- удерживании гражданских;
- нарушении правил обращения с гражданским населением;
- использовании их в качестве "живого щита".
Хусейн Межидов также подозревается в ограблении гражданских лиц и объектов.
Рамзана Кадырова объявили подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- часть 2 статьи 437 "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны";
- часть 3 статьи 110 "Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий";
- часть 3 статьи 436-2 "Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году".
На данный момент продолжается следствие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985036-ukraina-obyavila-kadyrova-i-ego-pomoschnikov-podozrevaemymi-v-voennyh-prestupleniyah/