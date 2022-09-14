Более 5 млн человек следили за полетом самолета с телом Елизаветы II в Лондон

Елизавета II. Фото: Chris Jackson/Getty Images

За судном королевских ВВС, которое перевозило гроб с телом покойной британской королевы, следили более пяти миллионов человек. Это стало абсолютным рекордом в истории платформы Flightradar24.

Самолет направлялся из шотландского Эдинбурга в Лондон.

В общей сложности 4,79 млн человек следили за полетом через веб-сервис и мобильное приложение Flightradar24. И еще 296 тыс. - через прямую трансляцию на YouTube.

В первые минуты полета шесть миллионов человек почти одновременно попытались зайти на сайт, что вызвало беспрецедентную нагрузку на платформу. Причем нагрузка намного превышала ту, что наблюдалась во время визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Тогда за полетом американского политика следили почти три миллиона человек со всего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987703-bolee-5-mln-chelovek-sledili-za-poletom-samoleta-s-telom-elizavety-ii-v-london/