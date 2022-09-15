Протестующие в Ереване призвали объявить Пашиняну импичмент (видео)

Протестующие перед зданием парламента Армении. Кадр из видео: YouTube/NEWS AM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября во время правительственного часа в парламенте страны заявил, что они намерены подписать некий документ с Азербайджаном. Это вызвало волну недовольства среди граждан. В Ереване начались акции протеста. Демонстранты призвали объявить Пашиняну импичмент, передает Sputnik Армения.

Позже Пашинян в прямом эфире опровергнул информацию о подписании документа с Азербайджаном. Он заявил, что нет даже проекта подобного договора.

Однако протестующие, собравшиеся перед зданием парламента Армении, призвали депутатов подписать документ об объявлении импичмента премьер-министру страны.

Издание пишет, что спустя время оппозиционные депутаты стали направляться в здание парламента через служебный вход. Как сообщил глава фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, они намерены дожидаться там представителей правящей фракции.

"Наступил весьма важный момент. Они (депутаты от правящей фракции – ред.) должны прийти и сделать свое дело", – заявил Мамиджанян.

Депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян также назвал момент историческим и судьбоносным. Он отметил, что 35 депутатов от оппозиции готовы подписать документ и начать процесс импичмента, однако необходимо также 18 подписей представителей фракции "Гражданский договор". Для импичмента нужны голоса 54 депутатов.

Напомним, в августе очередной митинг с требованием отставки Пашиняна прошел в Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987852-protestuyuschie-v-erevane-prizvali-obyavit-pashinyanu-impichment-video/